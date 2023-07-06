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Kaza sonucu yaralanan olmadığı ve araç sürücüsünün tutuklandığı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.05 sırlarında, Dipkarpaz’da, Gazi Arif Kızılarslan Sokak üzerinde, 56 yaşındaki Zaharias Andreas Harpa’nın 181 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HNM 799 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarptığı açıklandı.

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