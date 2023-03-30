Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

30.03.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mert ERDEM (E-38) 132 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNU 419 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve elektirik direğine çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mert ERDEM tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.