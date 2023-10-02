Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.10.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Alayköy’de Gelincik Sokak üzerinde, S.M(E-24) 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MA 706 plakalı van araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan B.Y (E-31) yönetimindeki SN 470 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MA 706 plakalı van araç sürücüsü S.M tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

