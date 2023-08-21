Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.08.2023 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Lapta’da Şht İbrahim Nidai Caddesi üzerinde, Svetlana ZAITSEVA (K-39), 226 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PH 208 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucunda o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mine VURDU (K-35) yönetimindeki RH 309 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PH 208 plakalı araç sürücüsü Svetlana ZAITSEVA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.