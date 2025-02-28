Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.02.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde, İbrahim KARTAL (E-29) 174 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LS 871 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada park yeri içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Uğur EMİR (E-29) yönetimindeki KV 872 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan KV 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Burcu EMİR (K-25), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.LS 871 plakalı araç sürücüsü İbrahim KARTAL, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.