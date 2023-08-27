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Polisin soruşturması devam ediyor.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan Muhammet ÇETİNTEN Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, DZ 233 plakalı araç sürücüsü Kadir Cihan CENGİZ tutuklanmıştır.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 19:15 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kurtuluş Sokak üzerinde, Kadir Cihan CENGİZ (E-42), 96 miligram alkol lü içki tesiri altında, yönetimindeki DZ 233 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp toprak alan içerisinde park halinde bulunan 34 JA 7884 plakalı aracın çarpmıştır. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce ileri doğru savrulan 34 JA 7884 plakalı araç o esnada aracın yanında yaya olarak bulunan Muhammet ÇETİNTEN E-12)’e çarparak durdu.

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