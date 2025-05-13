Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.05.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, İbrahim SOY (E-32) 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNU 942 plakalı kiralık araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberine yaklaştığında, sola meyilli viraja girdiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir takla attıktan sonra toprak alan içerisinde tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.