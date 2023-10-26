Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.10.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Sinan CEYLAN (E-25) 219 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FN 638 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik ışıklarında tarafında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan İlker YIKAR (E-29) yönetimindeki RN 936 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan RN 936 plakalı araç, orta refüjdeki bordür taşlarına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. FN 638 plakalı araç sürücüsü Sinan CEYLAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

