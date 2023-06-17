Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.06.2023 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Chıjıoke Collıns NWATU (E-25), 66 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UM 414 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma, ardından da kaldırım üzerinde bulunan trafik aydınlatma direğine çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.