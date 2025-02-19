Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.02.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Paşaköy-Vadili Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Baran GÖNENÇ (E-19) 78 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HF 640 plakalı salon araç ile Vadili istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp iki takla attıktan sonra, toprak alan içerisinde tekerlekleri üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu Mehmet Sait BİREL (E-20), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Baran GÖNENÇ aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.