Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak üzerinde, bu sabah 01.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Mert Efe Taştoka (E-20), 186 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki JV 942 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sola isimsiz sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Raif Barış Kurt’a (E-20)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Raif Barış Kurt kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Mert Efe Taştoka tutuklandı.