Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

31.03.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Zahra sokak üzerinde, Ümit Süleyman ONAN (E-31) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MU 686 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu o esnada batı istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Nuray ÖZGEÇEN(K-40)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Nuray ÖZGEÇEN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan NALBANTOĞLU Devlet Hastanesi’nde, kalça kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Ümit Süleyman ONAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.