Ağrotur Üssü’nde geçen pazar meydana gelen insansız hava aracı kazasının ardından, İngiltere’nin gösterdiği tepki nedeniyle İngiliz üsleri konusunun yeniden gündeme geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın son yaşananların ardından üslerin statüsünü yeniden değerlendirmeye aldığını ve İngiltere’nin de bunun farkında olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in cuma günü yaptığı açıklamada, her olasılığın mümkün olduğunu söylediğini kaydederken, İngiliz Başbakanı Keir Starmer'in Hristodulidis’e, üslerin kullanılmayacağına dair güvence verip, birkaç saat sonra tam tersini açıklamasının, Güney Kıbrıs’ı derinden rahatsız ettiğini belirtti.

İngiltere’nin, Ağrotur Üssü’ne meydana gelen olaydan sonra Rum Hükümeti ile hemen iletişime geçmediğini ve bölge sakinlerine de bilgilendirme yapılmadığını yazan gazete, bu çerçevede üslerin durumuyla ilgili bir tartışma başlatılmasının gerekliliğine işaret etti.

Gazete, üslerle ilgili tartışmanın İngiltere ile olan bağların kopması anlamına gelmeyeceğini, ancak yeni olgular ve gerçekler üzerine bir tartışma yapılması gerektiğini kaydederek, üslerin varlığı ve buradaki faaliyetlerin, adayı hedef haline getirdiğinin açık olduğunu yazdı.

Üsler hakkındaki bir tartışmanın, Mauritius örneğine dayanılarak başlatılabileceğini belirten gazete, BM Genel Kurulu’nun 22 Mayıs 2019'da, Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşünü onaylayan, takımadaların Mauritius'un ayrılmaz bir parçası olduğunu ilan eden ve İngiltere’yi 6 ay içinde, yani kasım ayına kadar takımadalardan çekilmeye çağıran 73/295 sayılı kararı kabul ettiğini; ancak İngiltere ile Amerika’nın, bu karara karşı çıktığını anımsattı.

İngiltere’nin itirazlarına rağmen, bu bölgedeki üslerin statüsünde değişikliğe yol açan bir diyalog başlatıldığını kaydeden gazete, 2024 yılında eski Başsavcı Kostas Kliridis’in, bu gelişme vesilesiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bu durumu bildiren bir mektup gönderdiğini ve hükümetin tüm gelişmeleri takip ettiğini yazdı.

SAVAŞA KARŞI PROTESTO EYLEMİ DÜZENLENDİ

Bu arada, Haravgi gazetesi de dün, Lefkoşa’nın güneyinde savaşa karşı protesto eylemi düzenlendiğini yazdı.

Gazete, Başkanlık Sarayı’nda toplanan protestocuların, ellerinde “Üsler Kıbrıs’tan dışarı”, “Kıbrıs savaş ittifakından ayrılsın” ve “Kıbrıs’ın kadınları emperyalizme karşı” yazılı pankartlarla yürüyüş yaptıklarını ve sloganlar attıklarını kaydetti.