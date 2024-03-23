Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.03.2024 tarihinde, saat 07:20 raddelerinde Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikamete doğru çift şeritli yolun sağında seyreden Atilla KARAGULL (E-51) yönetimindeki SK 505 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce sol şeride geçmek istemesi sonucu o esnada gerisinden sol şerit içerisinde yine aynı istikamete doğru aşırı süratli ve dikkatsizce 297 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Peters VİTALİ (E38) yönetimindeki MHK 094 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle savrulan SK 505 plakalı araç yolu ikiye ayıran refüje aracının ön kısmı ile çarpıp takla attıktan sonra karşı şeride geçip tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu SK 505 plakalı araç sürücüsü Atilla KARAGÜLLE yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu tedavisine müteakip acil serviste müşaade altına alınmıştır. MHK 094 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.