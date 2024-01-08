ABD Merkez Bankası'nın erken faiz indirimine gideceği beklentisinin azalması, doların yükselmesine neden olurken altın geriledi.

Spot altının onsu yüzde 0,6 düşerek 2,032 dolardan işlem gördü.

Cuma günü Temmuz 2023'ten beri en iyi haftalık performansı kaydeden dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişte.

ABD'de Aralık ayında tarım dışı istihdam 216 bin arttı. Beklenti 175 bindi. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,7 oldu.

Yatırımcılar bu hafta Fed'in enflasyonla mücadelesinde başarılı olup olmadığını görmek için ABD enflasyon ve işsizlik verilerini takip edecek.

Bugün spot gümüş, platin ve paladyum fiyatları da düşüşte.