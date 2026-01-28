Altın, süregelen jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın para politikası kararları öncesinde doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte yükselişini sürdürdü. Salı günü yüzde 3’ü aşan artışın ardından altın, çarşamba günü ilk kez 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Spot altın yüzde 0,6 artışla ons başına 5.219,97 dolardan işlem gördü. Gün içinde 5.224,95 dolar ile rekor seviyeyi test eden altın, yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kazandı. Şubat vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 2,6 yükselerek 5.216,80 dolar seviyesine çıktı.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin dolar ile olan güçlü ters korelasyondan kaynaklandığını belirterek, ABD seansındaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın dolar hakkında yaptığı açıklamaların etkili olduğunu söyledi. Wong, bu açıklamaların Beyaz Saray’da önümüzdeki dönemde daha zayıf bir dolar politikasına yönelik geniş bir uzlaşı olduğu algısını güçlendirdiğini ifade etti.

ABD doları, Trump’ın dövizin değerinin “harika” olduğunu söylemesine rağmen, yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederek bir “güven krizi” ile karşı karşıya kaldı. Bu durum dolar üzerindeki satış baskısını artırdı. Öte yandan ABD’de tüketici güveni, zayıf iş gücü piyasası ve yüksek fiyatlara ilişkin artan endişeler nedeniyle ocak ayında son 11,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Trump ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın yeni başkan adayını yakında açıklayacağını ve yeni başkanın göreve başlamasıyla birlikte faiz oranlarının düşeceğini öngördüğünü belirtti.

Piyasalar, halihazırda devam eden Fed’in ocak ayı para politikası toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Wong, altın için kısa vadede 5.240 dolar/ons seviyesinin önemli bir direnç noktası olarak izlenebileceğini söyledi.

Deutsche Bank ise yayımladığı değerlendirmede, merkez bankaları ve yatırımcıların dolar dışı ve fiziki varlıklara yönelmesiyle artan yatırım talebine dikkat çekerek, altın fiyatlarının 2026 yılında 6.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Diğer değerli metallerde de yükseliş izlendi. Spot gümüş yüzde 0,6 artışla 113,63 dolar/ons seviyesine çıkarken, pazartesi günü 117,69 dolar ile rekor kırmıştı. Spot platin yüzde 1,5 yükselerek 2.679,15 dolar/onsa ulaşırken, paladyum yüzde 0,9 artışla 1.951,93 dolar seviyesinde işlem gördü.