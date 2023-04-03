Hekimlerin, sivil toplumdan yetkililerinin de açıklama yaptığı basın toplantısında Altuğra, KKTC’de Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 3 kanser türünde tarama yapıldığını belirterek, rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik 2022 yılına yönelik taramalarla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, 2022’de 6 bin 661 kişiye kanser taraması yapılırken, 89 kişinin taraması pozitif çıktı.

Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Erken Tanı Merkezi’nden sonra kanser taramasının Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde de ücretsiz yapılmaya başlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Altuğra’nın paylaştığı verilere göre, 2022 yılında erken tanı programı kapsamında 30-65 yaş arası bin 917 kadına smear testi yapıldı, 5 pozitif vaka saptandı, 40-69 yaş aralığında 2 bin 364 kadına mamografi yapıldı, 12 pozitif vaka belirlendi, 50-74 yaş arasında 2 bin 380 kişiye gaitada gizli kan bakıldı, 72 kişide pozitif sonuç saptandı.

Altuğra, Erken Tanı Kanser Tarama Merkezi’nde 30-65 yaş arası kadınlara 2 yılda bir kez rahim ağzı kanseri taraması, 40- 69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir kez meme kanseri taraması, 50 -74 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak taraması yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Merkezi 2022 Yılı istatistiklerine göre, erişkin tıbbi onkoloji bölümü polikliniğine 19 bin 540 müracaat oldu.

19 oda, 24 yataktan oluşan Erişkin onkoloji servisinde 945 hastaya yatılı tedavi verildi.

20 koltuk, 5 yataktan oluşan kemoterapi bölümüne 13 bin 501 hasta başvurdu. Tıbbi onkoloji merkezine toplam müracaat sayısı 33,41 oldu. Radyasyon onkolojisi bölümüne 3 bin 167 müracaat, çocuk onkolji-hemotoloji bölümüne 590 müracaat yapıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde ve Erken Tanı Merkezi’nde görev yapan sağlık personelinin zaman mevhumu gözetmeden çalıştığını vurgulayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, şunları da vurguladı:

“Kanser günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olup gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır.

Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme/bilinçlendirme/farkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen '1- 7 Nisan Kanser Haftası' etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Kanser vücudumuzun her organını veya dokusunu etkileyebilen çok geniş bir hastalık grubunun ismidir. Günümüzde kanser tanı ve tedavisinde, büyük aşamalar yapılmış olmasına karşın halk sağlığı açısından kronik hastalıklar kapsamında önemli bir sorun niteliği kazanmıştır. Çoğunluğu çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlerin, çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde %30-%50 oranında önlenebileceği bilinmektedir.

Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa korunmanın önemi daha da artmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü-Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) 2020 dünya kanser istatistiklerine göre dünya çapında tahmini 19,3 milyon yeni kanser vakası ve yaklaşık 10,0 milyon kanser ölümünün meydana geldiğini öngörmektedir.

Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geliyor.”