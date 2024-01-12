Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de 14. Saat programına katılarak enerji, hükümet çalışmaları, siyasi gündem, sanayi sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Olgun Amcaoğlu, temel tüketim ve yan ürünlerinin denetlenmesinin yapılamadığından hükümetin maliyetleri aşağıya çekebilme yönünde doğru zamanda üreticiye prim desteklerini artırarak, teşvikleri gününde ödeyerek yol haritası çizdiğini belirtti.

“KONTROL EDECEĞİZ DERSEK İNSANLARIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLERİZ”

Bakan Amcaoğlu, “Bu ülkenin şuanki hükümeti geçen yıl 850 Milyon olan Doğrudan Gelir Desteğini 2 Milyara çıkardı. Yüzde 120’nin üzerinde bir artışla tarımcıya, hayvancıya, narenciyeye, üreticiye desteği artırdı. Neden? Maliyetleri aşağıda tutup o zamlamayı engellesin diye. Direkt malın fiyatına müdahale edemeğiniz için kimse gidip reyonlardaki karlılık oranlarını kontrol edebilme yetisine sahip olamadı. Ticaret Dairesi’nin 24 tane elemanı ile biz bu ülkenin reyonlardaki malların karlılık oranı kontrol edeceğiz dersek insanların gözünün içine baka baka yalan söyleriz demektir. Bunu yapamadığımız için Doğrudan Gelir Desteğinin yüksek rakamlarla gerçekleşmesini, akaryakıt ve ihricaat desteklerinin gününde ödenmesi için uğraşıyoruz” dedi.

Amcaoğlu, hükümetin akaryakıt fiyatlarını fonlama yerine normalinde hareket tarzını yürütmüş olsaydı Dizelin bugün fiyatının 44-45 TL seviyelerinde olabileceğine işaret etti.

“EL-SEN BAŞINI İKİ ELİNİN ARASINA ALIP NEREDE HATA YAPTIK DİYE DÜŞÜNMELİ”

Ülkenin en önemli kutsal kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun doğru yönetilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Olgun Amcaoğlu, “El-Sen başını iki elinin arasına alıp tekrardan biz nerede hata yaptık diye düşünmek zorunda. Nisan ayında kapıların önünde AKSA ile ilgili sözleşmenin imzalanmaması için eylemler yapılırken oybirliğiyle Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu yasası komiteye ivedilikle görüşülsün diye gönderildi.Orada bile El-Sen yetkililerinin gelip Enerji Dairesi kurulumu ile alakalı şiddetle karşı çıktığını gördüm. Geçen Nisan ayında El-Sen yetkililerine sendikanızın üretim ile ilgili projeksiyonunu bana ulaştırırmısınız dedim. Bu yılın Nisan ayına geliyoruz hala daha ortada yok. Yani öngörüleriniz yoksa, nelerin olması gerektiğini söylemezseniz, ülkedeki 454 megawatt’lık kurulu üretimle ilgili düzenin yaşlandığını dile getirmezseniz olmaz.…Enerji ile ilgili gelişmeler dikkatle izlemelidir” dedi.

“72 BİN TL’LİK FATURAYI 72 BİN DOLAR OLARAK ÖDERSENİZ BU BENİM SORUMLULUĞUMDA DEĞİL”

Elektrik Kurumu’nun iyi yönetilemediğine de dikkati çeken Amcaoğlu, “72 bin TL’lik bir faturayı 72 bin Dolar diye öderseniz bu benim sorumluluğumda olan birşey değildir. Oradaki yetkililerin sistemin içindeki ita amirlerinin sorumluluğundadır. Tam da burada bunu söylüyorum. Hep söylediğim birşey vardır. Kimse üzerine alınmasın bireysel birşey yok. Sistemden dolayı yaşanan sıkıntılardan ötürü bugün Kurum hakkında konuşulanlar ortadadır” dedi.

“BİZ GÜNÜ DEĞİL, YARINI DEĞİL, GELECEĞİ KAÇIRIRIZ”

Amcaoğlu bir soru üzerine, “Ülkedeki enerji sorununu kısa, orta ve uzun vadeli planlarla çözme girişimine gidilmezse biz günü değil, yarını değil geleceği kaçırırız. Bu ülkeden ilk önce çocuklarımız kaçar. Ondan sonra da biz kaçarız” diye konuştu.

“TC SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR İLE 25 OCAK’TA ANKARA’DA YATIRIM BAŞLIKLARINI GÖRÜŞECEĞİZ”

Ocak ayının sonuna kadar TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı ile toplantılar yapacaklarına değinen Olgun Amcaoğlu, 25 Ocak’ta Ankara’da TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yeniden biraraya geleceklerini söyledi.

Amcaoğlu, “Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile yatırım modelleri ile ilgili başlıkları görüşeceğiz. Rastgele yatırım bölgeleri gelin ahşap üretin, gelin alüminyum üretin veya elin gıda üretin değil. İhraç edebileceğimiz ürünleri üretebilme noktasındaki başlıklar belirlenecek. Devamında da ücüncü protokol karşılıkları yatırımların korunması ile alakalı önümüzdeki haftalarda imzalanacak” dedi.

“TİCARET BAKANI BOLAT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 200 KİŞİLİK HEYETLE KKTC’YE GELİYOR”

Bakan Amcaoğlu, 18-19 Ocak’ta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 200 kişilik heyeti ile KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Amcaoğlu, “TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile imzalayacağımız anlaşmalarla kendi insanımızın sanayicisi, üreticisi TC’ye vergisiz satış imkanlarına daha büyük ölçekte devam etme şansı elde edecek” dedi.

“ARGE KONUSUNDA SINIFTA KALDIK”

Tekno-park ve ARGE yasalarının 2018 yılında Meclis’ten geçrğine işaret eden Bakan Amcaoğlu, “ARGE ile yapılacak çalışmalarda elde edilecek gelirlere 30 yıllık muafiyet kondu.Bu ülkenin herhangi bir vergi yasasında 30 yıllık bir muafiyet göremezsiniz. Bugün bir bakıyoruz ki maalesef ARGE konusunda sınıfta kaldık. Sınıfta kalmamamız için TC Teknoloji ve Sanayi Bakanı Kacır önemli bir insiyatif üstlendi.

Önümüzdeki günlerde konuyu ele alacağız, mevzuat anlamında ihtiyaç yokken sadece hareket edebilme aksiyon alabilme programını yapıp, önümüzdeki günlerde bu ülkenin başta 110 bin öğrencisinin, yurtdışından gelip burada ARGE çalışması yapmak isteyenlere kapılarımızı açacağız. Çağrıda bulunacağız” dedi.

“SORUN MECLİS’İN AĞIR YÜKÜ”

Bakan Olgun Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı ile Enerji Dairesi Yasa Tasarısı’nın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesin’de ivedilikle görüşülmesine gidilmesi yönünde karar alınamasındaki nedeni Meclis’in ağır yüküne yorumladı.

“DIŞARDA KONUŞULDUĞU GİBİ KİMSE GIRTLAK GIRTLAĞA GELMİYOR”

Bakan Amcaoğlu bir soru üzerine, “Evinizde nasıl ki ailenizle birlikte günü değerlendirirsiniz. Evet biz de Bakanlar Kurulu’nda birbirimize bu konuda yapıcı, olumlu eleştiriler tabi ki yapıyoruz. Birilerinin dışarda konuştuğu gibi kimse oralarda gırtlak gırtlağa geldiğini ben hiç görmedim. Bugüne kadar hiç öyle kargaşa görmedim, yaşamadım. Her ne kadar bazen gerginlik olsa da herkes kendi saygısını, sevgisini gösterip, konuşabiliyor. Doğru olan da bu değil mi?”yanıtını verdi.

Olgun Amcaoğlu, “Bilirsiniz bizim toplumda Namik Kemal’in en büyük şikayeti dedikodu ve sinekler demişti. Şikayet aynı herhalde daha. Herkes kendi işini yapmalı, kendi karnesini yazmalı. Bıraksın kimin ne yaptığına dair başkaları değil herkes kendi hakkında kendisi karar versin”.

“Bizim gibi statülere sahip olan üst düzey yönetici olanların ne yapması gerektiğini yasa söylüyor. Eğer bu süreler içerisinde çok büyük mal varlığında bir değişiklik veya eksiklik olmamışsa bunu beyan etme gibi bir ihtiyacınız da söz konusu değildir. Eğer değişiklik varsa da ne yapılacağı yasada çok net şekilde yazılmıştır. Bunu bile tartışmanın anlamı yoktur. Yapmayanlarla ilgili kimin ne yapacağı zaten çok net şekilde ortadadır. Bu bile tartışılıp dedikodu malzemesi oluyorsa ben söylüyorum, hep o işi olmayanlar herhalde daha çok bunları yapıyor. İşi olanlar zaten işinden dolayı hem yorgun hem de yoğundur. O yüzden herkes inşallah hep yoğun ve yorgun olmaya devam eder” dedi.

Kaynak: BRT