Gazimağusa’da sakin 51 yaşındaki Şengül Akburç’un dün saat 14.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Gazimağusa’da sakin 51 yaşındaki Şengül Akburç’un dün saat 14.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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