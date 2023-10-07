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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Gazimağusa’da sakin 51 yaşındaki Şengül Akburç’un dün saat 14.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

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