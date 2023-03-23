22.03.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Bahçeli ’de sakin Michael Robert VİNEY (E-78), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Beyarmudu Belediyesi yaşlılar için gezi düzenledi

Beyarmudu Belediyesi yaşlılar için gezi düzenledi

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.