Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
22.03.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Bahçeli’de sakin Michael Robert VİNEY (E-78), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
22.03.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Bahçeli’de sakin Michael Robert VİNEY (E-78), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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