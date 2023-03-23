Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Beyarmudu Belediyesi yaşlılar için gezi düzenledi Beyarmudu Belediyesi yaşlılar için gezi düzenledi

22.03.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Bahçeli’de sakin Michael Robert VİNEY  (E-78), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.