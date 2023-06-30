Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, zanlının "Ciddi Darp" suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 29.06.2023 tarihinde, saat 14:30 raddelerinde, Gönyeli'de ikametgahlarının salon odası içerisinde, aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlik ile ilgili kendisini telefonda annesine şikayet ettiği gerekçesi ile aynı adreste sakin eşi T.D.’nin (K- 22) yüzünün sol kısmına sağ eli ile yumruk vurup boğazını sıktıktan sonra tırnakları ile boynunun sağ tarafını tırmalamak suretiyle adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının TC vatandaşı olup KKTC'deki ikamet statüsü ile ilgili yapılan araştırmanın halen devam ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olay mahalli çevresinde tahkikat yapılacağını ve tanık tespit edilmesi halinde ifadeleri temin edileceğini belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde yürütülmekte olan tahkikata etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan bu aşamada tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.