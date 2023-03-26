CTP Gençlik Örgütü’nün yeni başkanı Çise Mevlit oldu

CTP Gençlik Örgütü’nün yeni başkanı Çise Mevlit oldu

Otopside Viney’in “kalp hastalığı, aort damarı yırtılması ve iç kanama” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

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