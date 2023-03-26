Önceki gün Bahçeli’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 78 yaşındaki Michael Robert Viney’in otopsisi yapıldı.
Otopside Viney’in “kalp hastalığı, aort damarı yırtılması ve iç kanama” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Önceki gün Bahçeli’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 78 yaşındaki Michael Robert Viney’in otopsisi yapıldı.
Otopside Viney’in “kalp hastalığı, aort damarı yırtılması ve iç kanama” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
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