KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin sendikal görüş ve önerilerini Niyazi Kızılyürek ile paylaştı.

Maviş, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen 2022 Türkiye Raporu’na da değinerek, raporda Türkiye’deki demokratik gerilemeye dikkat çekildiğini, nefret söylemi, gericilik ve ayrımcılık ile ilgili endişelerin Kıbrıs’a protokoller aracılığı ile taşındığını ifade etti ve toplumsal tehlikeyi işaret etti. Maviş, iki toplumlu iki kesimli federal bir yapıyı işaret eden raporun, görüşmelere geri dönme çağrısı yapmasının olumlu olduğunu belirtti.

Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyetinin siyasi eşit kurucusu olduğunu belirterek, toplumun yerinin Avrupa Birliği olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan hem Avrupa Birliği hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sorumlu olduğunu vurguladı.

Maviş, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarına yönelik hazırlanan önerilerin olumlu bir başlangıç olacağını belirterek, KC makamlarının Kıbrıs Türk Toplumu’nun tüzel örgütleri ile eşitlik ve kapsayıcılık ilkesini gözeterek ilişki kurması ve bu önerilerin somutlaşması için işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Maviş, bu bağlamda Avrupa Komisyonu’nun “Yeşil Hat Tüzüğü”; “Mali Yardım Tüzüğü” ve bir türlü yasalaşamayan “Doğrudan Ticaret Tüzüğünü” yeniden ele alması gerektiği belirtilirken, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus+ Programı’na, üniversitelerin de Bologna sürecine dahil olması için Avrupa Komisyonu’nun “Eğitim ve Kültür Tüzüğü” hazırlayarak Kıbrıs Türk Toplumunun eğitim vizyonunun genişletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Maviş, Türkçe’nin resmi AB dili olması için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ederek, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca çıkarılan çeşitli zorluklar ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Maviş, her iki toplumun geleceğinin Avrupa Birliği çatısı altında, birleşmeden yana olduğunu ifade ederek, çözüm ve barış için adanın her iki tarafındaki çözümsüzlükten faydalananlarla mücadele edeceklerini belirtti.

Maviş, Niyazi Kızılyürek’in AP vekili seçilmesi ile Kıbrıs Türk Toplumu’nun taleplerinin daha görünür ve duyulur olduğunu ifade ederek, bu sürecin devam etmesi gerektiğini belirtti. Maviş, parlamentoda daha güçlü ses verebilmek için gelecek yılki seçimlerin bir fırsat olduğunu söyleyerek, parlamentoda siyasi eşitlik oranına denk Kıbrıslı Türk vekili sayısına ulaşılmasının çözüm için önemli bir mesaj olacağına değindi.

Maviş, Kıbrıslı Türklerin AB içerisinde seçme ve seçilme haklarını kullanmasının kolaylaştırılması gerektiğini söyleyerek, Kıbrıslı Türklerin ikametgah talebi olmaksızın, kimlikle oy kullanmasının önünün açılması gerektiğini söyledi. Maviş, bu talebin Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarına yönelik öneri hazırlayanların samimiyetini de ölçeceğini belirtti.