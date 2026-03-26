Polis açıklamasına göre, Fehmi K. (E-67) yönetimindeki YJ 814 plakalı salon araç, batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak su kanalına düştü ve kanal duvarına çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Fehmi K. ile araçta yolcu olarak bulunan Syed M. A. (E-25), Rıaz A. (E-29), Mumtaz A. (E-43) ve Asad A. (E-31) yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan kontrollerde Mumtaz A.’nın sağ omzunda, Rıaz A.’nın ise burnunda kırık tespit edilirken, tüm yaralıların müşahede altına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.