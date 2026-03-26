Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda sağ şerit üzerinde duran bir tırın kontrol edilmesi sırasında sürücünün şüpheli hareketleri polisi harekete geçirdi. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, S.G. (E-43) isimli sürücüye uyuşturucu madde test cihazı uygulandı.

Yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine sürücünün uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.