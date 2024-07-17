Bunlar da ilginizi çekebilir

16.07.2024 tarihinde saat 09:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, Taner TORUN (E-31) yönetimindeki PC 095 plakalı van araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve banket dışında bulunan blok taşlarına çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerinde devrilip durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Taner TORUN, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

432 promil alkolle kaza yaptı

432 promil alkolle kaza yaptı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.