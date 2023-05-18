GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“TAÇOY'UN AÇIKLAMASI İSABETSİZ OLDU”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un geçtiğimiz günlerde zikrettiği 14 bin 800 TL rakamı ile ilgili konuşan Arhun, Bakanın asgari ücreti belirleme gibi bir yetkisi olmadığını vurgulayarak, Bakanın bu rakamı vermesiyle asgari ücret tartışmalarını erkenden başlatmış olduğunu söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağının belli olmadığını kaydeden Arhun, Taçoy'un açıklamasının erken olduğunu bunun da piyasaya olumsuz yansıdığını kaydetti.

Arhun sözlerine şöyle devam etti:

"Taçoy'un açıklaması isabetsiz oldu. Piyasalar aşırı kaygan bir zeminde. Bunun üzerine işçiliklerinde artacağı gündeme gelirse piyasalara fiyat dengesi olarak olumsuz yansır. Bir iş adamı bir ürünü getirdiği zaman maliyetini oluştururken işçilikten gelen maliyeti de koyar. Bu günkü asgari ücretten bunu koymak başkadır, 'e asgari ücret değişecek onu da ekleyim üzerine' demek başkadır. Piyasaya pahalılık olarak yansıyor bu. Piyasa ve pahalılık düşünülmüyor. Bu açıklamalarda 2 Ay sonra yapılacak olan zammı biz şimdiden yemeye başlıyoruz."

“HİÇ MERAK ETMEYİN, FİYATLAR ARTTIĞI SÜRECE ASGARİ ÜCRETTE ARTACAKTIR”

Çalışandan da asgari ücretin artmasına yönelik bir baskı olduğunu vurgulayan Arhun, 'hiç merak etmeyin, fiyatlar arttığı sürece asgari ücrette artacaktır' ifadelerini kullandı.

Şu an Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünden hiçbir taraftan çağrı olmadığını belirten Arhun, piyasa bu durumdayken asgari ücretin belirlenmesinin doğru olmadığını, Haziran-Temmuz gibi ekonomi de yerine oturduğunda toplantıların başlamasını beklediklerini kaydetti.

ARHUN: ‘ÜLKEDE AÇLIK VAR' SÖYLEMLERİ DOĞRUYU YANSITMIYOR

Pahalılık olduğunu ancak bunun abartılmaması gerektiğini ifade eden Arhun, 'bizde açlık mı var, çöpleri karıştıranlar mı var? Düzenli olarak açıklanan açlık sınırı rakamları da doğruyu yansıtmıyor. Asgari ücret artırılmalı evet ama 'asgari ücret açlık sınırının altında, ülkede açlık var' söylemleri de doğruyu yansıtmıyor" dedi.

“BİZ TOPLANTILARDA EN DOĞRU RAKAMI VERDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

"Biz toplantılarda en doğru rakamı verdirmeye çalışıyoruz" diyen Arhun, herhangi bir rakam konuşmak için erken olduğunu söyledi. Hayat pahalılığına göre hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Arhun, ' tüm verileri bir araya getirip, güne en uygun rakamı vermek için zamanı gelince çalışacağız' dedi.

“HÜKÜMET 'PRİM DESTEĞİ SÖZÜNÜ' TUTMADI”

Bir önceki Asgari Ücret Belirleme toplantısında hükümetin işveren tarafına 'prim desteği sözü' verdiğini hatırlatan Arhun, bu sözün tutulmadığını kaydetti. Bununla ilgili Çalışma Bakanı Hasan Taçoy'la gerildiklerinin de altını çizen Arhun, 'Deprem oldu, bu durumda iş adamına destek vermemiz uygun değil' bahanesinin kendilerine sunularak bu parayı aylardır alamadıklarını söyledi. Arhun, “Bir sonraki toplantı çok gergin başlayacak” ifadelerini kullandı.