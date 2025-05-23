Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, araç muayene istasyonlarının yenilenmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çözüm ortağı olan TSE Global Koordinatörü Selim Efendioğlu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kurul Üyesi Asım Ergezen’i kabul ederek görüştü.

Bakan Arıklı, TSE’nin araç muayene istasyonlarının son teknoloji kullanılarak yenilenmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne destek olma konsundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Arıklı, geçtiğimiz hafta yaşanan kazada denetim eksikliğinin büyük payı olduğunu belirterek, “Modern araç muayene istasyonları, bugünkü uygulamanın aksine, araçların detaylı olarak kontrolden geçmesini sağlayacak. Bilgisayar destekli uygulamalarla araçların fren, yakıt, elektrik, şasi ve motorunda bulunan onlarca parçayı kontrolden geçirecek. Beş ilçede beş modern araç muayene istasyonu kurup yollarımızı uygunsuz araçlardan temizleyeceğiz” dedi.

Araç muayene istasyonları Maliye ve PGM’nin kontrolünde

“Arıklı, Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Avrupa’daki çağdaş ülkelerdeki gibi modern teknoloji ile donatılmış araç muayene istasyonlarının bizim ülkemizde de kurulmuş olması gerekiyordu. Bilindiği gibi araç muayene istasyonları doğrudan bizim balkanlığımız kontrolünde değil. Maliye Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ancak vatandaşlarımız, miadı domuş arabaların trafikta olmasından bizi sorumlu tutuyor” diyen Arıklı, “Koalisyon ortaklarımızla el ele verip bu konuyu daha fazla gecikmeden tamamına erdirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ülkedeki otobüslerin durumuna da değinen Arıklı, şu anda 5 bin 800 adet otobüs bulunduğunu ve bunların 2 bin 652 tanesinin geçerli seyrüsefere sahip olduğunu belirtti. Arıklı, bu otobüslerin bin 238 tanesinin 2010 yılı ve sonrası modeli, 761 tanesinin 2000-2009 arası modeli, 653 tanesinin de 2000 yılı ve öncesi modeli olduğunu belirtti. Arıklı, yeni muayene istasyonlarının çürük elmaları temizleyeceğini, otobüslerin de bu sürecin en önemli parçası olacağının altını çizdi.