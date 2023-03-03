Kabulde benzincilerin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Arıklı, tüm sektörlerin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, iletilen talepleri hükümet olarak değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Arıklı, 2030’lu yılların kürsel ekonomi ve meslekler için bir dönüm noktası olacağını, devlet olarak bu dönüşüme şimdiden hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Bakan Arıklı, buna ek olarak aynı dönemde sıvı yakıtla çalışan arabaların sayısının önemli oranda düşeceğini, benzincilerin de şimdiden uzmanlarala işbirliği içerisinde bu değişime hazırlanması gerektiğini ifade etti.