GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Arıklı, üç havayolu şirketinin uçuş için ülkemizden gerekli izni aldığını, Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Müdürlüğü’nden alınacak izinlerin beklendiğini söyledi.

Uçak bileti fiyatlarının düşmesi için rekabet ortamının oluşması gerekliliğine işaret eden Arıklı, “Bu arz talep meselesidir. Bilet fiyatları yüksek oldukça ne turizmi ne de yüksek öğrenimi geliştirmek mümkün değildir” dedi.

Havayolu şirketi kurma girişimlerini anımsatan Arıklı, bürokratik engellemelerden dolayı şirketin kurulamadığını dile getirdi. Bakan Arıklı, “Herkesin kafasında Kıbrıs Türk Havayolları sendromu var. Onu batırdık, yeni bir havayolu şirketi kurarsak onu da batırırız zihniyetindeler” diye konuştu.

YENİ HAVALİMANI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Daha önce yeni Ercan Havalimanı için açılış tarihi verdiklerini ve bunu yüklenici firma üzerinde baskı kurmak için yaptıklarını ifade eden Arıklı, yeni havalimanı için geri sayımın başladığını söyledi.

4G’ye geçiş için Haziran ayını işaret eden Arıklı, Gönyeli bölgesinde fiber hattının çekilmesi için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

"MAĞUSA LİMANI’NIN 2 BUÇUK YILLIK ÖMRÜ KALDI”

Girne ve Gazimağusa limanlarının dökük halde bulunduğuna vurgu yapan Arıklı, “Özellikle Mağusa Limanı’nın 2 buçuk yıllık ömrünün kaldığını bize söylediler. Özelleştirilecek diye ne Mağusa ne de Girne limanlarına hiçbir yatırım yapılmamış. Limanların kamera sistemleri bile işlevsiz durumda. Çok acil limanların rehabilite edilmesi gerekli. Bu bize ihaleye çıkmak için 4-5 yıl zaman kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve KKTC arasında Gümrük Birliği Anlaşması’nın olması gerekliliğinin altını çizen Arıklı, “Gümrük Birliği Anlaşması iki ülke arasında yapılmalıdır. Bu konuda ise Türkiye gümrükten kaynaklanan bütün kaybımızı karşılamaya hazır. Piyasayı ucuzlatmanın yegane çaresi ise budur” dedi.

“ENGELİLER İÇİN ÜCRETİ BAKANLIK BELİRLEYECEK”

Dipkarpaz-Zaferburnu yolunun ise ihalesinin çıktığını ve gerekli malzeme noktasında sıkıntılar yaşandığının bilgini veren Bakan Arıklı, şunları söyledi: “Yol için ihale çıktı ama gerekli malzemeyi biz veremiyoruz. Firmanın yolu yapması için taş ocağından malzeme alması gerekmektedir. Fakat o yerlerde bulunan çevreciler buraya dokunamazsınız diyerek malzeme alınmasına engel oluyor.”

Engelli vatandaşlar için yürütülen projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Arıklı, 6 ilçede engelli bireyler için taksi ve toplu taşıma araçlarının kurulması için çalışmalar başlatıldığını, bu ulaşım araçlarına ödenecek ücreti ise bakanlığın belirleyeceğini kaydetti.