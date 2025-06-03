Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu'nun Genel Kurul'da yapmış olduğu açıklamaya yanıt verdi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Ercan Havalimanı’nın Türkiye iç hatlar içine alınmasıyla biletlerin ucuzlayacağı” yönünde yaptığı açıklamasına işaret ederek, bu açıklamayı daha önceki yıllarda da birçok kez yaptığına dikkat çekti.

Özuslu, benzer açıklamaların 2018 yılından beri Bakan Fikri Ataoğlu tarafından da yapıldığını kaydederek, “Yedi senedir biletler ucuzlaya ucuzlaya bir hal oldu. Millet her gün uçağa biniyor” dedi.

Ercan Havalimanı’nın siyasi ve teknik olarak Türkiye’nin bir iç hattı olmasının nasıl gerçekleşeceğini soran Özuslu, bunun Türkiye ve KKTC nezdindeki engellerine dikkat çekerek, bu engellere yönelik özellikle mali ve uluslararası kabul konularında soruların asla yanıtlanmadığını savundu.

Bakan Arıklı’nın postalarda kullanılan “Mersin10Turkey” koduna benzer olarak Ercan Havalimanı’nın “Antalya B” veya “Çukurova B” olarak adlandırılarak uluslararası uçuşlara açılabileceği açıklamasına tepki gösteren Özuslu, bunun Cumhurbaşkanı ve hükümetin diğer yetkilileriyle konuşulup konuşulmadığını sordu. Özuslu, bu konuda bilinmeden konuşulduğunu ileri sürdü.

DİNÇYÜREK

Milletvekili Sami Özuslu’nun eleştirilerine yanıt veren Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ünal Üstel hükümetinin verdiği sözleri tuttuğunu kaydederek, biletlerin ucuzlatılacağı yönündeki sözlerin de yakın zamanda yerine getirileceğinin görüleceğini belirtti.

Dinçyürek, “halka umut vermekle” ilgili eleştirilere tepki göstererek, Eski Cumhurbaşkanlarından CTP Lideri Mehmet Ali Talat ve ardından gelen Akıncı’nın iki tarafı birleştirme vaatleriyle halkların umutlarıyla oynadığını kaydetti. Dinçyürek, şimdi yine federal çözüm diyerek insanların umutlarıyla oynanmaması gerektiğini belirtti.

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da kürsüye çıkarak, Milletvekili Özuslu’nun konuşmasına atıfta bulundu; “Bilmeden konuşuyorsunuz işiniz gücünüz vatandaşın aklını karıştırmak.” dedi.

Gürcistan’ın Batum şehrinin uluslararası uçuşlara, kendinin Ercan için önerdiği modelle açıldığını kaydeden Arıklı, federasyon olmadan çözüm olmayacağı ifadeleriyle çalışmaların sabote edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Arıklı, Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi’yle görüşmelerde bulunduklarını kaydederek, Ercan’ın uluslararası uçuşlar için gerekli güvenlik tedbirlerinin tamamlaması halinde, onun garantisi altına gireceğini belirtti.

Milletvekili Sami Özuslu, ise yerinden söz alarak, biletlerin nasıl ucuzlayacağı yönünde teknik bir soru sorduğunu kaydetti. Özuslu, neden havayollarıyla biletlerin ucuzlaması yönünde görüşülmediğini sordu.

Bu konuda hava şirketleriyle görüştüğünü ancak ucuzlatmanın sağlanamadığını belirten Erhan Arıklı, iç hatlara girilmesinin bunun bir yolun olduğunu, ek olarak kendi havayolu şirketinin olmasıyla fiyat düzenlemesi yapılabileceğini belirtti. Arıklı, “Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı bitiren parti olarak bize sataşmayın. Bekleyin.” dedi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, neden uçuşlara narh konulmadığını sorusu üzerine, Arıklı havayolu şirketlerine narhın Türkiye Ulaştırma Bakanlığı tarafından konulabildiğini kaydetti, ancak iç hatlar kapsamına girildiğini bu uygulamaya dahil olunabileceğini ifade etti.

Arıklı, konunun “egemenlik”le alakası olmadığını vurgulayarak, Batum örneğinde böyle bir sıkıntının yaşanmadığına dikkat çekti.

ÖZUSLU

Yeniden kürsüye çıkan Milletvekili Sami Özuslu, kürsüye çıkan bakanların “federal çözüm”e yönelik söylemlerine dikkat çekerek, bunu eleştirdi.

Özuslu, Kıbrıs sorunuyla ilgili polemik yapılacaksa, yayına çıkıp karşılıklı konuşulabileceğini belirtti.

Özuslu, biletlerin ucuzlamasına yönelik uzmanlarla görüştüğünü ifade ederek, “iç hat kapsamına almak” ve “iç hatlar için uygulanan vergilerin uygulanmasının” başka uygulamalar olduğunu savundu.

Biletlerin ucuzlamasının herkes tarafından istendiğini ancak bunun mantık çerçevesinde yapılması gerektiğini söyleyen Özuslu, “Umut yaratmayın. Yapın ve öyle açıklayın.” dedi.

Tanınmış bir ülke olan Gürcistan’ın Batum şehrinin ve Ercan’ın eşit statüde olmadığını belirten Özuslu, eşit statüde görülüyorsa gidip Azerbaycan yetkililerine neden uçuş yapılmadığının sorulması gerektiğini kaydetti, bunun yapılması halinde ilk alkışlayanın kendisi olacağını söyledi.

Yerinden söz alan Bakan Erhan Arıklı, kendisinin bilerek konuştuğunu vurgulayarak, Azerbaycan’da görevli olarak bulunduğu sırada KKTC’ye uçuşları başlatılmasının sağlandığını ancak ekonomik bulunmadığı için durdurulduğunu kaydetti. Arıklı, bu gibi tecrübelerin yaşandığını belirterek, “Ben bir şey söylüyorsam altı doludur.” dedi.

Özuslu ise Larnaka Havalimanı’ndan da her yere uçuş olmadığını söyledi; beklentisinin ekonomik ve siyasi akla uygun adımlar atılması olduğunu kaydetti.