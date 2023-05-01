Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden uçak bileti fiyatlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Ulaştırma Bakanı Arıklı, bazı kesimlerin sürekli olarak Larnaka-Atina ve Ercan-İstanbul arası bilet fiyatlarını mukayese ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Merak edip girdim baktım. 6 Mayıs Larnaka-Atina 78.96 Avro ile 140.96 Avro arası değişiyor. (Sky Express)

Yine 6 Mayıs tarihli Ercan-İstanbul bilet fiyatı 897,99 TL (42.04 Avro) ile 1271 TL (59.55 Avro) (Pegasus) arasında değişiyor.

Hal böyle iken sırf bize ve bizim üzerimizden KKTC’ye hakaret edenleri Allah’a havale ediyorum...”