Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Bakan Arıklı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun dünkü "İmar Yasası ile KTMMOB değişiklik yasası önerilerinin geri çekilecek" şeklindeki açıklamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Arıklı, “Değişiklik yasa önerilerinin geri çekilmesi taraftarı değilim ancak Fikri Bey’in kararıdır, çekecekse çeker…” açıklamasını yaptı.

Değişiklik yasa önerilerinin geri çekilmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü ifade eden Arıklı, “Sayın Başbakan hükümetin başı olarak gerekli yetkisini kullanır, Fikri Bey ve Başbakan çekerse çeker” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası