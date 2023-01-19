Bakanlar Kurulu, kullanım hakkı iş insanı Asil Nadir’de bulunan Geçitkale Havaalanı’nın sözleşmesini iptal etti.

Tarihi bir adım atılarak, İHA ve SİHA’ların yerleştirildiği alanın Türk askerine devredilmesine karar verildi.

Alanın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na devri için yetki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'da.

"EN ŞEREFLİ İMZAYI ATACAĞIM"

TRT Haber’e konuşan Arıklı, Geçitkale’nin askeri üs olacağını vurguladı, "Bu gecikmiş bir adımdı" dedi.

Bakan Arıklı, Kıbrıs Rumlarının Türkiye’ye düşmanlık besleyen ülkelere üs ve askeri imkanlar verdiğine dikkati çekti; "En şerefli imzayı atacağım" diye konuştu.

Bakan Arıklı, Türkiye’ye deniz üssü verilmesi yönünde de gerekli adımların atılacağını kaydetti. Böyle bir talep gelirse, "hiç düşünmeden adımların atılacağını" belirtti.

Kaynak: TRT Haber