Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de ‘14. Saat’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Arıklı, ‘2024 bütçesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına ayrılan paydan memnun musunuz?’ şeklindeki soruya; “Ne demezsin. 2.5 Milyar TL civarında bütçe istedik. Bize verilen para toplamda 1 Milyar TL civarında. Yani Limanlarım benim çöküyor. Oraya verilen para 1.5 Milyon TL. Geçen bir hesaplattım. Orada pis kuyuları çekmek için gereken para daha fazla. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Bunu konuşacağız…. Yol tamiratı için öngörülen rakam 5 Milyon TL civarında bir para. Ben bu rakamla 200 metrelik yol yapamam” diye yanıt verdi.

“BU BÜTÇEYLE BENİM BAKANLIĞI İSTENİLEN BİR NOKTAYA GETİREBİLMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Bakan Arıklı, “Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde muhalefetin yerine herhalde ben konuşacağım. Elbette konuşacağım. Netice itibarı ile bu bütçeyle benim bu bakanlığı istenilen bir noktaya getirebilmem mümkün değil. Bütçede öncelik eğitim ve sağlık buna itirazım yok. Ama yani yollarda herkesin hayatını direkt içerisinde olduğu bir konu. Yolların, limanların yapılması lazım. Posta Dairesi’nin yeniden yapılandırılması lazım. Karayolları’nın yeniden yapılandırılması lazım. Bunların halkın vergi ödeyerek karşılığında hizmet istedikleri yerler. Yarın komitede göreceğiz. Yarınki tartışmadan sonra bakacağız ortaya ne çıkacak” dedi.

“BÜTÇEDEN BİR ŞEY ALAMAZSAK DÖNECEĞİZ TÜRKİYE’YE”

Bütçenin yüzde 85-90’nın yine maaşlara gideceğine işaret eden Bakan Arıklı, “2024 Bütçesinin yüzde 90’ı maaşlara geri kalan yüzde 10 ile de bütün bakanlıklar icraat yapmaya çalışacak. Bütçeden bir şey alamazsak bütün ümidimiz Türkiye yardımlarıdır. Buradan bir şey alamazsak döneceğiz Türkiye’ye. 15 Kasım’da büyük ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve teknik heyeti ile buraya gelecek. Orada bir ön görüşme olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETTE SIKINTILAR YAŞANIYOR… ÖNCELİKLER ZAMAN ZAMAN ÇATIŞIYOR”

Arıklı, “Elbette hükümette sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıların yaşanması son derece normal. Çünkü tek parti hükümeti değiliz. Hükümetteki 3 partinin de tabanlarının beklentileri farklıdır. Öncelikleri farklıdır. Bu öncelikler zaman zaman çatışır. Zaman zaman da birlikte oluşur. Şimdi böyle bir durumda hele hele bütçede birtakım çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyorsanız. Öncelikler de değişiyor. Sizin önceliğiniz başka oluyor. Onların önceliği başka oluyor. O tartışmalar içerisinde de yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Umarım bu süreci kısa bir süre içerisinde atlatırız ve artık biraz daha 3 partide icraatlarımıza daha hız kazandırırız. Biz bu hükümeti kurarken reform hükümeti olarak kurmuştuk. Öyle söz verdik. Birkaç projeyi hayata geçirdik. Ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Netice itibarıyla halkın, tabanımızın, Türkiye’nin de bizden beklentisi bu. 3 partinin buna göre hareket etmesinde büyük fayda var” dedi.

“KAFAMIZDAKİ SORU; ORTAĞIMIZIN KURULTAYI SIKINTI OLUR MU?”

Bakan Arıklı bir soru üzerine, “2024’te ortağımızın kurultayı var. Ortağımızın işine karışmak bizim işimiz değil. Orada ne yaparlar onu bilmem. Ama hepimizin kafasındaki soru bir sıkıntı olur mu? Çünkü geçmişte acı tecrübeler var… Yaşananlar ortada. O kurultayın bizim hızımızı nasıl etkileyeceğini bilemediğimiz için bir endişemiz var." açıklamasını yaptı.

Kaynak: BRT