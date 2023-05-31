GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Bahar Sancar'ın karma oyun kaldırılmasıyla ilgili sorusu üzerine Arıklı, YDP'nin başından beridir karma oya karşı olduğunu kaydetti. Karma oyun kendisine göre ahlaksızlık olduğunu belirten Arıklı, 'bu partinize kazık atmanızı sağlayan bir sistemdir' ifadelerini kullandı.

Arıklı şöyle devam etti:

"Belli bir siyasi parti içerisinde isim tercihi yapabilirsiniz. Bu normaldir. Kaliteli meclis ancak o zaman oluşur. Ama karma oyda öyle değil. Vatandaş da siyaset yapıyor. Ellerinde liste geziyorlar. Karma oy vatandaşın da işine geliyor. Her gelene 'biz karma oy kullanacağız, sende aklımdasın' diyerek adayları yanlarından uzaklaştırıyorlar. Bir de karma oy simsarları var. 'Biz yüz kişiyiz, karma oy kullanacağız sizin isminizde içinde olsun ama bunun bir ücreti var' diyorlar. Bu durumda kaliteli Meclis nasıl olacak?"