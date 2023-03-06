Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Hava Yolları ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Lansmanı 13 Mart’ta yeni Ercan Havaalanı’nda yapılacak KHY’nin ilk uçuşunu ise 16 Nisan’da İstanbul’a yapmasının öngörüldüğünü anlatan Arıklı, şirketin Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere üç merkeze haftada toplam 75 uçuş ile başlayacağını ve merkez binasının ise Lefkoşa’da olacağını kaydetti.

KHY’nin bazı yerli tur operatörlerinin Türkiye’deki Freebird Havayolları ile anlaşarak kurduğu özel bir şirket olduğunu ve devletin bu şirkette ortaklığı bulunmadığını belirten Arıklı, ne kadar çok firma olursa bilet fiyatlarının o kadar düşeceğini ve bu nedenle de şirketi teşvik ettiklerini söyledi.

“Biz gerekli izinleri verdik, tarifeli olarak başlamak için her şartı yerine getirdiler” diyen Bakan Arıklı, KHY’nin Freebird Havayolları’nın haklarını kullanacağı ve bu şekilde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi olduğunu aktardı.

Arıklı, Mayıs ayında Antalya’ya sefer düzenleyecek başka bir yeni şirketin kurulmasının da gündemde olduğunu sözlerine ekledi.