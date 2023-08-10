Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Havaalanında her şey yolunda. Derken körükte bekleyen yolcuları görüyorum. Genel Müdür Serhat Özçelik’e bu yolcuların körükte niye bekletildiğini soruyorum. Cevap; “İstanbul Handling uçak körüğe yanaşmadan İstanbul Handling yolcuları erken aldı?”

İstanbul Handling’in niye erkenden yolcuları aldığını soruyorum… Cevap eften püften. Olan körükte bekleyen ve sıcaktan bunalan yolculara oluyor.

Anlaşılan ikinci bir Handling firmasını devreye sokup rekabet ortamını oluşturmamız gerekecek.”