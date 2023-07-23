Ayrıca Arıklı açıklamada, ''Vaktiniz olduğunda Havaalanını gezin ve kararı kendiniz verin'' çağırısında bulundu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

''BUNU BİLE DEDİLER…

Önceki gün Ercan Havaalanını Yeni Terminal binasını dolaşıyorum. Kimseye haber vermeden yalnız başıma incelemeyi tercih ettim. İki yolcu sırtları bana dönük Havaalanı hakkında konuşuyorlardı.

Birisi diğerine; “UBP buraya da mührünü vurmuş. Baksana her taraf turuncu”

Diğeri; CTP yi de unutmamışlar. Tavan yeşil…

Yanlarına yaklaştım; “Yani bu muazzam binada bu ayrıntılara mı takıldınız?” dedim gülerek. “Yok” dedi bir tanesi. “Tuvaletler berbat” diyerek bir yeri işaret etti. O tarafa gittim. Açık olan tuvaletlere baktım. Pırıl pırıl. Ama bir tanesinde tuvalet kağıdı yerlere atılmış. Pis yolcunun suçu da Havaalanına yazılıyor yani.

Havaalanı açılalı 48 saat oldu. Başarılı bir taşınma operasyonu yapıldı. Birileri hala daha bu muazzam eserle uğraşmaya, onda bir takım eksiklikler bulup abartarak sosyal medyada yayınlamaya, böylece içinde bulundukları aşağılık kompleksinin gereğini yerine getirmeye çalışıyor.

Evet bazan kısa süreli de olsa Havaalanının bazı bölümlerinde kısa süreli de olsa elektirik kesintisi veya arızası yaşanıyor. Aynı sıkıntılar Ülke genelinde de yaşanıyor. Temmuz/Ağustos aylarında ülke genelinde elektirik kesintileri yaşanıyor, yaşanmaya devam edileceğini herkes bilmeli. Havalar çok sıcak ve herkes klimalara yükleniyor. 280 mw üretim kapasitesi var. Ama tüketim bazan 350 mw tı buluyor. Aradaki farkı Rum’dan alıyor Kıb-Tek. Rum tarafı da bazan kendi ihtiyacını gerekçe göstererek elektirik vermiyor. Fazla yüklenme dolayısı ile trafolarda meydana gelen arızalar da cabası.

Bugün bir EL-SEN yetkilisi Ercan’da geçici elektirik kullanıldığını bunun tehlikeli olduğunu söylüyor. Gülüyorum. Bu zihniyet, geçmişte pandemi hastahanesi projesine onay vermediği için aylarca o hastahane geçici elektrikle çalışmıştı.

Ercan’da eksiklikler yok mu? Elbette var. Yeni açılan bütün havaalanları ilk açıldığında ortaya bir takım eksiklikler çıkar ve zaman içerisinde bunlar giderilir. Biz de zaten havaalana lisans verirken geçici kabul yaptık ve ilgili firmaya majör olmayan bu eksiklikleri gidermesi için 6 ay süre verdik. Bu süre içerisinde bu eksiklikler giderilmezse kesin kabul yapılmayacak ve yüklenici firma gecikilen her gün için bize günlük 1000$ ceza ödeyecek.

Öte yandan taşınma işi muazzam bir operasyonla başarılı bir şekilde gerçekleşti. Düşünsenize ilk gün 80 uçak ve 14.000 cıvarında yolcuya hizmet verildi. Muhaceret polisinin eksikliği yüzünden bazı seferler 10-15 dakika gecikse de bu da kısa sürede giderildi.

Demem o ki; Artık bu güzel eseri itibarsızlaştıra kulak asmayın. Kasıtlı olarak ajitasyon yapanlara prim vermeyin. Onları içinde bulundukları aşağılık kompleksi ile başbaşa bırakın. Vaktiniz olduğunda Havaalanını gezin ve kararı kendiniz verin.''