Bakan Arıklı, yetersiz muhaceret polisi nedeniyle yaşanan uzun pasaport işlemleri, günlük yüzlerce şikayet alınmasına sebep olduğunu söyledi.

Arıklı, Polis Genel Müdürlüğü'nün elinde yeterli muhaceret polisi olmadığını belirterek, Ercan Havaalanı'na takviye yapılamadığını ifade etti. Yeni polis alımı ve eğitimi için zaman gerektiğini vurgulayan Arıklı, bekleme lükslerinin olmadığını ifade etti.

“Bugün Sayın Başbakanın başkanlığında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız ve Polis Genel Müdürümüzün de katılacağı bir toplantı yapacağız” diyen Arıklı, bulunan çözüm yolunu yetkililere ileteceklerini veya kendi çözüm önerilerini sunmalarını isteyeceklerini belirtti.

Arıklı, Ercan Havaalanı'nın Kuzey Kıbrıs'ın son yıllardaki başarı hikayesi olduğuna dikkat çekerek, bu başarıya gölge düşmemesi gerektiğini vurguladı.