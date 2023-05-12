Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi’nin ülkenin en önemli ve olmazsa olmaz kurumlarından biri olduğunu, Ömer Kanlı’nın zor bir görev üstlendiğini ancak sektördeki bilgi ve tecrübesi sayesinde bunun üstesinden geleceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti. Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi eski Müdürü Enis Elagöz’e de verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti.

Ömer Kanlı, 1968 Lefkoşa doğdu. 1994 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik –Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Programında tamamladı. 1994-1996 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı.

1996-1998 yılları arasında Rumeli Telekom Grubuna bağlı KKTC Telsim GSM firmasında Mühendis olarak görev yaptı. 1998-2002 yılları arasında Rumeli Telekom grubunda Kazakistan ve Gürcistan ülkelerinde GSM şebekesi kurma ve işletme aşamalarında yöneticilik yaptı.

2002 -2004 yılları arasında KKTC’de GSM operatörü olarak faaliyet gösteren KKTC Telsim firmasında GSM uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Telekomünikasyon Dairesi’nde Mühendis olarak göreve başladı. 2004-20023 yılları arasında Telekomünikasyon Dairesi’nde Transmisyon Bölümünde birçok projenin gerçekleşme sürecinde yer aldı.

Çalışma hayatı boyunca mesleği ve kişisel gelişimi ile ilgili birçok yurtiçi ve yurtdışı seminer ve eğitimlere katıldı. Bir dönem Telekomünikasyon Dairesi çalışanları sendikası TEL-Sen’de mali sekreter olarak görev yaptı. İyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

