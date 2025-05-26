Toplantının başında sunuşlara yer verildi. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul'un bugünkü birleşime ilişkin kararı okundu.

Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun bugünkü Genel Kurul gündemine alınarak 3. Kısım, Komiteden gelen tasarı ve önerileriyle birlikte görüşülmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı'nın Avrupa Parlamentosu’nda görevlendirilen sürekli heyet üyelerinin değişikliğine ilişkin karar okundu.Başkanlık Divanı'nın Avrupa Parlamentosu’nda görevlendirilen sürekli heyet üyelerinin değişikliğine ilişkin kararında, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yerine UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un sürekli heyet olarak katılması oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakanlığın İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi'nin gündeminde bulunan Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı'. nın Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Sonrasında, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasası ile Trafik Dairesi Tasarısı’na ivedilik kararı istendi. Bu konuda muhalefet izahat istedi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tezkere ile ilgili izahat vermek üzere söz aldı.

Yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyenlerle bu işten para kazananların ayrımını ortaya koymayı amaçladıklarını söyleyen Arıklı, bunun trafik polisinin görüşleri doğrultusunda yapılan bir düzenleme olduğunu da söyledi.

Öğrenci otobüsünün kaza yapmasına ilişkin soru üzerine Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı’nın öğrenci taşıma izni verdiğini, taşımacının da gidip Milli Eğitim Bakanlığı ile sözleşme yaptığını belirtti.

Arıklı, ortada bir yetki dağılımı olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın değil, Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili olması gerektiğini söyledi. Bakanlar Kurulu’nda bu konuyu tek elden nasıl yürütebileceklerini görüştüklerini kaydeden Arıklı, otobüslerin birçoğunun yaşlı olduğunu da söyledi.

Araç muayene istasyonlarını çağdaş bir hale getirilmesi gerektiğini belirten Arıklı, bu muayene istasyonlarının modernize edilmesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı, toplu taşıma projesi hayata geçtiği anda sıkıntıların sona ereceğini, araçların yenileneceğini söyledi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da söz aldı.

Yenerenköy’deki kazadan sonra gündeme gelen otobüslerle ilgili tartışmayı sanki Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ulaştırma Bakanlığı’ndan daha fazla sorumluymuş gibi bir hava estirildiğini belirten Çavuşoğlu, bu konuda halkı bilgilendirmek için söz aldığını söyledi.

“Taşıma izni olan otobüslerin bir sözleşme yapma hakkı doğar ve bunu yapar.” diyen Çavuşoğlu, taşıma izni olmayan hiçbir otobüsle sözleşme yapamayacaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Long Beach bölgesinde öğrenci taşımacılığı yapan otobüste dört yıl güzergah yazılmadığını da belirtti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, değişiklik tasarısının her tür eşya taşıyan aracı kapsadığını söyledi, tasarının kapsamını sorguladı. Şahali, CTP’nin bu ivedilik talebine ret oyu vereceğini kaydetti.

Yeniden söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konunun Komitede tartışılacağını söyledi.

-Erhürman

CTP Başkanı Tufan Erhürman da söz alarak, ivediği görüşülen yasa tasarısı olduğunu ve yasa tasarılarının hükümetten geldiğini belirtti. İki bakanın kürsüden yetki alanı ile ilgili tartışmasını eleştirdi. Erhürman, usule göre Bakanlar Kurulu’nun bütün olarak sorumlu olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından tezkereler, oy çokluğuyla kabul edildi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova söz alarak Belediyelerle ilgili yasanın Meclis’te oy birliği ile geçtiğini hatırlattı. Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nda yapılan düzenlemeye ilişkin bilgi veren Berova, murat edilenin karayollarının aydınlatılması ile ilgili olarak Belediyelerin bir proje oluşturacağını ve bu projenin hükümete sunularak bütçeye alınacağını kaydetti.

Belediyeler, Elektrik Kurumu ve İçişleri Bakanlığı bürokratlarının konuyla ilgili çalışma yaptığına dikkati çeken Berova, komite safhasında bu konuda belli bir noktaya gelindiğini söyledi. Berova, komite aşamasında bu düzenlemelerin ayrıntılarının tartışılacağını söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yerinden söz alarak, Elektrik Kurumu tarafından yapılacak tahsilata ilişkin soru sordu.

Berova, Elektrik Kurumu'nun tahsilatı konusunda bir takım sıkıntılar çıktığını, bu noktada Başbakan'ın inisiyatif aldığını, komitede ilgililerin katılımı ile çalışma yapıldığını belirtti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıkarak, belediye sınırlarında yapılacak tahsilatın neden Belediyeler Birliği’ne yapılacağını sordu. İvediliğe ret vereceklerini söyleyen Şahali, Belediyeler Birliği ile hükümetin bir araya gelerek bütünlüklü bir tasarıyla konunun Meclis’e taşınmasını istedi.

Şahali, 1 Temmuz’a kadar memlekette çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ancak bunların hükümetin gündeminde olmadığı eleştirisinde de bulundu.

Sonrasında oylamada belediyelerle ilgili tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Ardından, Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesine geçildi. Tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılması da oy çokluğuyla ile kabul edildi.