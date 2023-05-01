Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kadınıyla, erkeğiyle ülkemize hayat veren, ürettikçe varlığımızı pekiştiren tüm emekçilere selam olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, emeğin ve alın terinin yarattığı değerlerin kutlandığı gün. 1 Mayıs, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de işçilere, emekçilere, tüm çalışanlara ve hakları için verdikleri mücadeleye adanmış bir gündür. Çalışma yaşamıyla ilgili hedefimiz, AB normlarına uygun, güvenli ve eşitliğe dayalı bir sisteme kavuşmaktır. Kadınıyla, erkeğiyle ülkemize hayat veren, ürettikçe varlığımızı pekiştiren tüm emekçilere selam olsun. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.”