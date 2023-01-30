Türkiye’deki BBP'nin dün yapılan 30. kuruluş yılı kutlamalarına Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “şeref misafirleri” olarak katıldıkları bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kutlamalarda bir konuşma yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “KKTC’nin federasyon görüşmelerini sonlandırmasından” duyduğu memnuniyeti belirterek, “Partisinin Kıbrıs Türklüğünün hizmetinde olmaya devam edeceğini” söyledi.