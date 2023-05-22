-CANLI AKTARIM

"İnternetimizde yılların ihmali çok ciddi sıkıntılara neden oldu" diyen Erhan Arıklı, KKTC'nin yıllar önce 3 G'ye geçtiğinde Türkiye'de bu teknolojinin olmadığını ancak şu an Türkiye'nin 5 G'ye geçmeye hazırlanırken, ülkemizin hala 3 G'de olduğunu anlattı.



"3 G'yi kullannan bir kaç Afrika ülkesi ve biz varız" diyen Arıklı, "bilişim adası olmakla övünüyoruz ama hala bu tekonolojide olmamız büyük bir ayıp" ifadelerini kullandı.

Hükümetleri döneminde 4.5 G'ye geçebilmek için çok kararlı bir duruş sergilediklerini vurgulayan Arıklı, bu yılın Ağustosuna kadar 4.5 G'ye geçilmiş olacağını vurguladı.

Alt yapıların hazır olduğunu dile getiren Arıklı, bir firmanın 8'inci, diğer firmanın ise 9'uncu ayda 4.5 G'ye geçmiş olacağını kaydetti.