Program Girne İlçe Başkanı Ramazan Karal’ın yaptığı konuşma ile başladı .Karal konuşmasında şunları söyledi; “Bu ülkenin kaynakları herkese fazlasıyla yeter, yeter ki o kaynakları kullanmasını bilelim ve o kaynakları eşit ve adil bir şekilde paylaştıralım. İşte Yeniden Doğuş Partisi yaklaşık 19 aylık Hükümet döneminde yaptıkları tüm icraatlar da buna özen gösterdi. Hükümet içerisinde en çok gündeme gelen ve en fazla icraat gerçekleştiren bizim bakanlığımızdır. Bu icraatlarımız bazı kesimleri rahatsız etmiş olacak ki muhalifler YDP’yi nasıl böleriz, nasıl parçalarız, en zayıf şekilde nasıl sokarız derdine düşmüşler. Yaratmaya çalıştıkları algının aksine YDP gün geçtikçe büyüyor, partimize yeni isimler katılıyor.” dedi.

Atalay; “Yiğit Düştüğü Yerde Ayağa Kalkar”

Programın devamında konuşan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel sekreteri Talip Atalay birlik beraberlik mesajı vererek son dönemde yapılan istişarelerin ve çalışmaların partiye olan desteğin ve katılımın yoğun olduğunu ve YDP’nin halkın umudu olduğunu söyledi. Atalay Karşıyaka’nın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek “Yiğit Düştüğü Yerde Ayağa Kalkar” dedi. Atalay, “eğer gücü elinde tutan yurttaş bize imkan verirse bundan sonrası içinde en iyi hizmetleri sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Arıklı; “YDP’nin Özgül Ağırlığı Vekil Sayısı İle Ölçülemez”

Son Olarak konuşma yapan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Arıklı Hükümet icraatlarına değinerek; ”Önümüzde 2027 yılına kadar devam edecek istikrarlı bir dönem var. Bu dönemde kronikleşmiş sorunları çözüp, gerekli reformları yapacağız. Bu reformları yaparken mevcut iç statükonun baş savunucuları sendikalar, STÖ ler ve muhalefet partileri ile mücadele edeceğimizi biliyoruz buna da hazırız…”

Arıklı YDP nin bir misyon partisi olduğunu ve köklerinin 1980 li yıllara kadar uzandığını belirterek; “YDP nin Kıbrıs Türk siyasetindeki özgül ağırlığı Vekil sayısı ile ölçülemez. YDP küllerinden doğan bir partidir…”dedi.

YDP de küskünlerle tekrar kucaklaşıldığını söyleyen Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü;”Taş yerinde ağırdır. Biz 21 ay önce bu partiden ayrılan arkadaşlarımızla kucaklaşıp daha güçlü ve inançlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz…” dedi

