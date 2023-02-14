Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt’un Gürcistan’a kaçarken yakalandığı yönünde bir bilgi aldıklarını ancak bunu henüz teyit edemediklerini SİM TV'de telefon bağlantısında kaydetti.

Bilgiyi Türkiye’deki bazı gazetecilerden aldığını söyleyen Bakan Arıklı, “Zaten artık kaçamaz. Kendisine çıkış yasağı konuldu. Tutuklama kararı alındı. Türkiye’de 10 ilde yıkılan binaların sahipleri de, müteahhitleri de, denetleyicileri de mutlak süratle adalete teslim olacaklar” dedi.