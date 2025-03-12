Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“KLAVYE KAHRAMANLARINA...

Sosyal medyada benimle ilgili herhangi bir haber yayınlandığında veya verdiğim bir demeç haber yapıldığında, belli bir güruh konu ile alakalı olsun olmasın küfür ve hakaret dolu yorumlar yapıyor. Kin ve nefret kusuyorlar.

Eskiden bunlara çok kızar hemen cevap yetiştirmeye çalışırdım.

Sonra Sokrates'in "kendisine hakaret edenlere niçin sessiz kaldığını soranlara verdiği cevapla karşılaştım. Diyor ki Sokrates;

"Eğer bir eşek beni tekmeleseydi, onu dava eder miydim? "

"Mesele her tartışmayı kazanmak değil, hangisinin enerjimizi hak ettiğini seçmek. Cehalet bağırır, bilgelik susar. Birinin hakaret ve gürültüden başka bir şey sunmadığında en güçlü cevap sessizliktir..."

"Sadece çatışma isteyenlerin seviyesine inme..."

Aynen uyguluyorum. Mesele bu kadar basit...”