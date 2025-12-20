Arıklı, 21 Aralık 1963’te başlayarak tarihe Kanlı Noel olarak geçen saldırıların Kıbrıs Türk halkı için büyük acılara yol açtığını vurguladı. Bu süreçte çok sayıda masum Kıbrıs Türkü’nün katledildiğini, birçok Türk köyünün yakılıp yıkıldığını ve binlerce kişinin göçe zorlandığını ifade eden Arıklı, Kıbrıs Türk halkının 1974 yılına kadar insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahkûm edildiğinin inkâr edilemez bir gerçek olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının bugün huzur ve barış içinde yaşayabiliyor olmasının ağır bedellerle mümkün olduğunu dile getiren Arıklı, “Eğer bugün huzur ve barış içerisinde yaşam hakkı elde etmişsek, bunu Kıbrıs Türk mücahidinin onurlu direnişine ve Türkiye’nin garantör devlet olarak müdahale hakkını kullanmasına borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, mesajının sonunda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canlarını feda eden tüm şehitleri bir kez daha rahmetle andıklarını, hayatta olan gazilere ise şükranlarını sunduklarını belirtti.