KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, Gardiyanoğlu’nun hem Asgari Ücretler Yasası’na, hem de İyi İdare Yasası’na aykırı davranarak, görevlerini yerine getirmediğini belirtti.

Asgari Ücretler Yasası’nın 4’üncü Maddesinde asgari ücretin “işçi ve ailelerinin insanca yaşam için gereksinmeleri karşılayabileceği oranda hayat pahalılığı ve genel seyir dikkate alınarak” saptandığı ifadelerinin yer aldığını belirten Bengihan, “Dört aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 11.12 iken asgari ücrete yapılan yüzde 7.5 oranındaki artış Yasa’ya açıkça aykırıdır” dedi.

KİEF’in da İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda yer alması gerektiğini belirten Bengihan, İhtiyat Sandığı Yasası uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren istihdam edilen tüm kamu ve özel sektör çalışanlarının Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi kılındığı, dolayısıyla İhtiyat Sandığı iştirakçisi olduğunu anlattı. İştirakçilerin yeterli çoğunluğu sağladığı zaman KİEF’in İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda temsil edilmesi gerektiğini de kaydeden Bengihan, şöyle devam etti:

"31 Ekim 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yazılı olarak başvurarak İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’ndaki hakkımızın teslim edilmesi için Yasa’nın emrettiği çerçevede gereğinin yapılmasını talep etmiştik. Yazılı talebimizin Sn. Gardiyanoğlu’na ulaşmasının üzerinden tam 81 gün geçmiş olmasına rağmen tarafımıza herhangi bir yanıt verilmemiştir. Bunun yanı sıra, 2024 yılının başında hem kamu hem de özel sektör çalışanı iştirakçiler İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda temsil edilmediklerine ve haklarının yeterince korunmadığına dair imza kampanyası başlatmış ve taleplerini Sendikamız KTAMS aracılığıyla 7 Mart 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim etmişlerdir.”

İyi İdare Yasası’nın bir maddesinin “İdare, özel kişilere, hak ve çıkarlarını etkileyen idari işlemlerin hazırlığına ve uygulanmasının denetlenmesine uygun araçlarla katılma olanağı tanır”, diğer bir maddesinin de “İdare, istemle ilgili kararını, en geç otuz gün içinde, başvuran kişiye veya kişilere gerekçeli ve yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür” dediğini kaydeden Bengihan, “Ancak, Sn. Gardiyanoğlu İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda temsiliyet hakkını talep eden kamu ve özel sektör çalışanı iştirakçilerin yazılı istemini 319 gündür yanıtsız bırakmaktadır” dedi.

İyi İdare Yasası’nın, idareye hukuka uygun davranmasını ve yükümlülüklerini makul sure içerisinde yetine getirmesini emrettiğini kaydeden Bengihan şu ifadeleri kullandı: “Asgari Ücretler Yasası’na aykırı; insanca yaşamla bağdaşmayan bir asgari ücretin belirlenmesini sağlayan ve İyi İdare Yasası’nın neredeyse tüm maddelerine aykırı davranarak iyi bir idarenin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen Sadık Gardiyanoğlu derhal görevden alınmalıdır. Bu bağlamda, Başbakan Ünal Üstel’e seslenerek, Sadık Gardiyanoğlu görevden alınana kadar her gün bu çağrıyı yineleyeceğimizi vurgularız”